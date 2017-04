Packen, fahren, schleppen, klingeln, ausliefern. Hundertfach am Tag im Minutentakt. Und am Ende wird dann doch die Zeit knapp. "pur+"-Moderator Eric Mayer wird Paketbote für einen Tag. Sechs Millionen Pakete müssen jeden Tag in Deutschland ausgeliefert werden. Ohne Paketboten käme keines davon bei uns an. Was für uns selbstverständlich ist, bedeutet für die Paketboten harte Arbeit. Zusammen mit Paketbote Christian blickt Eric Mayer hinter die Kulissen. Aber nicht nur die Arbeit der Paketboten spielt beim Paketversand eine wichtige Rolle. Damit ein Paket pünktlich bei uns zu Hause ankommt, braucht es ein perfekt ausgeklügeltes System - vom Abschicken bis zur Ankunft. Hier muss jeder Schritt passen. Denn die Kunden erwarten, dass ihre Pakete pünktlich ankommen. Geht jedoch in der Versandkette etwas schief, bricht das ganze System zusammen, und die Pakete kommen nicht mehr pünktlich an. "pur+" will wissen, wie dieses Versandsystem funktioniert und gibt ein Testpaket auf den Weg. Wird der im Internet bestellte Mainzelmann rechtzeitig beim Empfänger ankommen?