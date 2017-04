Hans ist schockiert: Ines Hauber ist wieder in Hamburg. Sie ist der Grund, warum er das LKA verlassen musste und zum PK 21 wechselte. Als Mordzeugin sollte sie damals vor Gericht gegen Prokop, einen Schwerkriminellen, aussagen, doch im LKA gab es ein Leck - davon war Hans überzeugt, auch wenn er nichts beweisen konnte. Ines war in Hamburg nicht mehr sicher, und so hatte er sie eigenmächtig außer Landes und in Sicherheit gebracht. Dabei hätte Hans Ines gern unter anderen Umständen kennen gelernt, denn beide hatten sich damals ineinander verliebt. Nun ist sie entgegen Hans' Warnung wieder in die Hansestadt gekommen, und schon bald sind Prokops Männer wieder hinter ihr her. Aber wie konnten sie Ines' Spur so schnell wieder aufnehmen? Als dann auch noch das LKA den Fall Ines Hauber wieder aufnimmt, kann das kein Zufall sein: Der Maulwurf ist immer noch aktiv. Hans nimmt den Kampf gegen einen scheinbar übermächtigen Gegner noch einmal auf. Aber diesmal ist er nicht allein: Als es darauf ankommt, stehen Franzi und die Kollegen ihm mutig zur Seite.