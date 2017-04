Der 12-jährige Freddie entdeckt zufällig auf einen Hund, der von seinem Herrchen gequält wird. Freddie nimmt ihn heimlich mit zu sich nach Hause, aber Freddies Vater Bjorn verlangt, dass der Hund seinem Besitzer zurückgebracht wird. Freddie hat Angst um den Hund, den er "Storm" genannt hat. Schließlich lenkt Bjorn ein und gibt Freddie 1.000 Kronen, um den Hund zu kaufen. Aber der Hundebesitzer verlangt mehr Geld. Zufällig stellt sich heraus, dass der Mischling Storm eine echte Rennbegabung hat ... Als der 12-jährige Freddie mitbekommt, wie ein Hund von seinem Herrchen gequält wird, nimmt er ihn heimlich mit zu sich nach Hause. Freddies Vater Bjorn entdeckt den Mitbewohner und besteht darauf, dass der Hund seinem Besitzer zurückgebracht wird. Freddie hat Angst um seinen Hund "Storm" und schafft es schließlich, seinen Vater zu überzeugen. Der Hundebesitzer Simon will jedoch viel mehr Geld als Freddie von seinem Vater bekommt. Der Junge verschweigt das und arbeitet neben der Schule, aber er schafft es nicht, das Geld zusammenzubekommen. Er liefert Simon seinen Computer, seine Stereoanlage, sein Handy aus. Zufällig stellt sich heraus, dass der Mischling Storm eine echte Rennbegabung hat. Freddie lernt Sofie kennen, die ihm Mut macht, Storm zu trainieren. Der Hund qualifiziert sich für die Dänische Meisterschaft. Freddies Plan: Das Rennen gewinnen, das Preisgeld kassieren und dann Simon bezahlen. Aber Simon nimmt ihm vorher Storm weg. Unerwartete Hilft bekommt Freddie von denen, die ihn sonst gequält haben. Simon wird mit einem Trick überrumpelt und in die Scheune gesperrt. Storm startet beim Rennen um die Dänische Meisterschaft und gewinnt sie. Während der Siegerehrung taucht Simon auf, und meldet seine Besitzrechte an.