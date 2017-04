Merlin und das Schwert Excalibur Heute | TELE 5 | 20:15 - 22:05 Uhr | Fantasyfilm HumorActionSpannungGefühlEffekte Infos

Inhalt Hexenmeister Arkadian besitzt das mächtige Zauberbuch aus der Haut des letzten Drachen. Mit seiner Hilfe überzieht er Camelot mit einer Horde von Monstern und herrscht seitdem mit Grausamkeit über die Gegend. Avlynn, König Arthurs Tochter, bittet Merlin um Hilfe. Bevor der Zauberer ihr helfen kann, muss sie das Schwert Excalibur finden... Herrlicher Stoff-Mix aus Low-Budget und Fantasy-Zauberei. Original-Titel: Merlin and the Book of Beasts Laufzeit: 110 Minuten Genre: Fantasyfilm, CDN 2010 Regie: Warren P. Sonoda Schauspieler: Mordred Jim Thorburn Avlynn Laura Harris Merlin James Callis Lysanor Jesse Moss Tristan Patrick Sabongui Sir Galahad Donald Adams