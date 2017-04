Eigentlich ist er eher ein schüchterner Typ, doch als Verlagslektor Will Randall eines Nachts durch die schneebedeckte Landschaft von Vermont fährt, fällt ihn ein Wolf an. Danach beherrschen ihn plötzlich seine animalischen Instinkte - er trumpft im Job gegen einen Rivalen auf und verliebt sich Hals über Kopf in Laura.