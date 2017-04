The Last Ship Heute | RTL 2 | 21:05 - 22:00 Uhr | Dramaserie Infos

Mehr Termine Inhalt Unter Einhaltung absoluter Funkstille hat die Crew des amerikanischen Kriegsschiffes USS Nathan James vier Monate auf einem Manöver in der Antarktis verbracht. Sie ist hocherfreut, als Kapitän Chandler die Heimkehr von ihrer geheimen Mission verkündet. Doch die Freude ist nur von kurzer Dauer. Denn nach der Aufhebung der Funkstille und einem bewaffneten Angriff erfahren sie die ganze Wahrheit: Während ihrer Abwesenheit hat ein bösartiger Virus 80% der Menschen auf der ganzen Welt ausgelöscht. Ein Gegenmittel gibt es nicht - noch nicht. Die Welt um sie herum ist aus den Angeln gehoben, unter den Überlebenden herrscht Chaos. Regierungen existieren nicht mehr, Krieg und Zerstörung haben die Erde verwüstet. Auf ihrem Schiff ruht nun die Hoffnung der ganzen Welt. Denn mit an Bord befindet sich die brillante Wissenschaftlerin Dr. Rachel Scott, die an einem Impfstoff arbeitet. Sie forscht hartnäckig und steht kurz vor dem Durchbruch. Sie ist die letzte Hoffnung für alle Überlebenden. Nun haben Kapitän Chandler und seine Crew eine neue Mission: ein Gegenmittel finden, den Virus stoppen, die Welt retten. Das Wiedersehen mit Familie und Freunde rückt erneut in weite Ferne. Auf ihrem Weg müssen sie feststellen, dass der Virus nicht der einzige Feind der Menschheit ist... Untertitel: Pilot - Phase sechs Laufzeit: 55 Minuten Genre: Dramaserie, USA 2014 Regie: Jonathan Mostow, Hank Steinberg Folge: 1 FSK: 12 Schauspieler: CO CDR Tom Chandler Eric Dane Dr. Rachel Scott Rhona Mitra XO Mike Slattery Adam Baldwin Lt. Danny Green Travis van Winkle CMC Jeter Charles Parnell Lt. Alisha Granderson Christina Elmore Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets