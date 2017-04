T-Bag wird aus dem Gefängnis entlassen. Als ihm seine Habseligkeiten ausgehändigt werden, befindet sich dabei auch ein jüngst versendeter Umschlag. Darin ein Bild von Michael Scofield in einem vermutlich arabischen Gefängnis und ein kurzer Text. T-Bag gibt diese Information gleich an Michaels Bruder Lincoln weiter. Der wiederum informiert Michaels Frau Sara. Alle fragen sich, ob es tatsächlich möglich sein kann, dass Michael noch lebt. Lincoln geht der Sache nach und merkt schnell, dass mehr dahintersteckt. Er wird von einem mysteriösen Pärchen verfolgt und von diesen in einen fast tödlichen Unfall verwickelt. Das gleiche Pärchen bricht auch in Saras Haus ein und verwundet dabei ihren neuen Mann Jacob am Bein. Sara und ihr Sohn Mike kommen mit dem Schrecken davon, da die alarmierte Polizei die Eindringlinge vertreibt. Schließlich entschlüsselt Lincoln unter dem Bild eine geheime Botschaft, die auf das jemenitische Gefängnis Ogygia hinweist. Gemeinsam mit dem alten Mitstreiter C-Note, der Verbindungen in Arabien hat, macht er sich auf den Weg in den Jemen, fest entschlossen, Michael aus dem Gefängnis zu befreien. Doch bereits am Flughafen tappen sie in eine Falle und werden in einen Hinterhalt gelockt. Nur mit knapper Not können sie gerade noch entkommen...