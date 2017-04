GP von China, Qualifying. Im Vorjahr fuhr Nico Hülkenberg mit 1:39,824 Minuten in Schanghai die schnellste Runde. Dennoch war der China-GP eines von sieben Rennen, in denen der Deutsche nicht punktete - Platz 15. Der 29-Jährige geht dort zum siebten Mal an den Start, nun erstmals für Renault.