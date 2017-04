Die Schlumpfe 2 Heute | RTL | 20:15 - 22:10 Uhr | Animationsfilm HumorActionSpannungGefühlEffekte Infos

Mehr Termine Inhalt Der Zauberer Gargamel entführt Schlumpfine (Bild, r.), um über sie an die Formel der schlumpfigen Zauberkräfte zu gelangen. Um sie zu retten, müssen Papa Schlumpf (Bild, l.), Muffi, Clumsy und Beauty nach Paris reisen. Unterstützt werden sie von ihren menschlichen Freunden aus New York. Original-Titel: The Smurfs 2 Laufzeit: 115 Minuten Genre: Animationsfilm, USA 2013 Regie: Raja Gosnell Schauspieler: Gargamel Hank Azaria Patrick Winslow Neil Patrick Harris Victor Doyle Brendan Gleeson Grace Winslow Jayma Mays Blue Winslow Jacob Tremblay Fernsehmoderatorin Nancy O'Dell