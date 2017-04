Zusammenfassung der Höhepunkte des Großen Preis' von China in der Formel 1, dazu erste Stimmen und die Champagner getränkte Siegerehrung. Reporter Kai Ebel "jagt" die Protagonisten durch die Boxengasse, um als Erster ihre Meinung zum gerade zu Ende gegangenen Rennen einzufangen. Womit sind sie besonders zufrieden, was ist nicht so gelaufen wie erhofft? RTL-Experte und Formel-1-Legende Niki Lauda wird diese Aussagen einordnen und mit Moderator Florian König analysieren.