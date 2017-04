Emily hat sich einen Tag freigenommen, um Zeit mit Paul zu verbringen. Doch ein Anruf nach dem nächsten stört ihre Zweisamkeit. Ständig wird Paul von Freunden und Bekannten um handwerkliche Hilfeleistungen gebeten. Emily versucht anfangs, es locker zu nehmen. Aber irgendwann hat sie genug und greift in die Trickkiste, um doch noch zu ihrem Tag mit Paul zu kommen. Aber der durchschaut ihr Spiel und macht sich einen Spaß daraus... Alexander verliert angesichts Jonas' Zusammenbruchs seinen Fotoauftrag - und erfährt dann, dass Jonas durch die Dreifachbelastung von Abi, Spätkauf und Rollerbusiness leichtsinnig seine Gesundheit gefährdet hat. Verärgert macht er klar, dass es so nicht weitergehen kann, und verlangt, dass Jonas Prioritäten setzt. Doch während Alexander davon ausgeht, dass Jonas endlich begriffen hat, dass er das Rollerbusiness auf Eis legen muss, hat Jonas eine ganz andere Erkenntnis erlangt... Felix schafft es trotz seines schlechten Gewissens nicht, ehrlich zu Sunny zu sein, und lügt weiter. Ein unwohles Gefühl bleibt, bis es ihm gelingt, sich selbst einzureden, dass er Sunny für immer glücklich machen wird. Doch seine Gewissensbisse nagen an ihm. Felix kann seine Schuld nicht länger wegdrücken und bricht vor Sunny zusammen. Wird er ihr beichten, was er getan hat?