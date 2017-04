In einem Waldstück in München wird eine verkohlte männliche Leiche gefunden. Die Hauptkommissare Ivo Batic und Franz Leitmayr gehen den wenigen verwertbaren Spuren nach und stoßen auf eine schillernde Crew, die in einem Restaurant den "Salesman of the Month" feierten und finden sich im Milieu der Drückerkolonnen wieder. Die Haustürverkäufer haben sich dem Markt angepasst. Längst arbeiten auch verschuldete, gierige Akademiker und Handwerker auf Provisionsbasis. Ivo Batic ermittelt verdeckt... Die Münchner Hauptkommissare Franz Leitmayr und Ivo Batic ermitteln in einem Mordfall, der sie zu einer Drückerkolonne, die im Namen der "Tierhilfe Direkt" Geldspenden zur Rettung von Robbenbabys erbittet, führt. Dafür laufen jeden Tag Männer und Frauen in seriöser grauer Kleidung in München von Tür zu Tür. Ihrer aller Name ist ein Pseudonym und lautet "Dr. Schmidt". Isabella ist Chefin der Gruppe. Zusammen mit ihrer Assistentin Sandra führen die Frauen ein straffes Regiment. Es wird der "Salesman of the Month" gefeiert. Leitmayr hat bei der Mordkommission den Polizeianwärter Gabriel Fechner an die Seite gestellt bekommen: eine Top-Kraft im Bereich Internet-Kriminalität. Recherchen im Internet ergeben, dass die sogenannte "Tierhilfe Direkt" neue Mitarbeiter einstellt. Batic bleibt nichts anderes übrig, als spontan als Tür-zu-Tür-Werber Dr. Günter Schmidt "Undercover" aktiv zu werden. Dabei nehmen die Kommissare Batic und Leitmayr in Kauf, sich in einer rechtlichen Grauzone zu bewegen. Ihr Vorgesetzter Wader soll dann irgendwann "zum rechten Zeitpunkt" davon erfahren. Der Druck ist groß und es dürfen keine Pannen passieren. Während Batic so unauffällig wie möglich in die hermetischen Strukturen der Crew und ihrer zwei weiblichen Chefs erkundet, um den Täter zu finden, versucht Leitmayr den Kontakt zu seinem Kollegen aufrechtzuerhalten. Doch das ist schwieriger als gedacht: Leitmayr und auch Batic unterschätzen die kriminelle Energie der beiden Frauen.