Timo "entführt" Britta in eine Kirche, um ihr die Schönheit der Mathematik in der Kunst und Musik näher zu bringen. Britta ist fasziniert, und schließlich funkt es gewaltig zwischen den beiden. Doch als Timo Britta erneut küsst, besinnt die sich und macht Timo eine Ansage: Er ist Carlas Sohn - Britta wird definitiv nichts mit ihm anfangen - Die junge Swantje kommt nach Lüneburg, um ein Praktikum bei der Style-Bloggerin "JC" zu machen - aber "JC" ist noch in Berlin. Auf ihrer Suche nach einer Bleibe für die Nacht landet Swantje nach einem gemeinsamen Abend mit Timo, Theo, Ben, Kim und Patrick schließlich in der WG. Nach seiner OP ist Norbert nicht bereit, ein vernünftiges Gespräch mit seinem Sohn Peer zu führen, geschweige denn sich helfen zu lassen. Erst als Sigrid in seinem Zimmer steht, traut Norbert sich, sie nach seinem Sohn zu fragen. Kim und Patrick genießen ihr Glück - einzig mit Gunter hat Patrick noch Probleme. Erst Merle schafft es, zwischen den beiden Männern zu vermitteln, und es kommt zumindest schon mal zu einem versöhnlichen Lächeln.