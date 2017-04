Es ist Muttertag. Mama hat wie jedes Jahr alles heimlich dafür organisiert. Die Blumenhändlerin ist über ihren Wunsch unterrichtet, und auch im Süßwarenladen hat sie alle notwendigen Anweisungen hinterlassen. Nun werden ihre Töchter, falls sie das Ereignis an sich nicht vergessen haben, mit den richtigen Präsenten für sie gratulieren. Doch eine ganz andere Überraschung lässt die feierliche Gratulation für Mama platzen. Mamas Mama steht vor der Tür, und da diese einen längeren Aufenthalt bei den Kindern geplant hat, stehen turbulente Tage im Hause Voß bevor. Zuerst versucht Mamas Mama, den Haushalt aus Henrys bewährten Händen zu nehmen. Dann mischt sie sich sogar in Mamas Arbeit ein, diktiert der Redakteurin ihre Änderungen ins Telefon. Der Höhepunkt ist für alle dann erreicht, als Mama von der eigenen Mutter verkuppelt werden soll. Nun überlegen sie, wie sie den Besuch abkürzen können, und da Mamas Mama offensichtlich wegen eines Streites mit ihrem Lebensgefährten bei ihnen zu Besuch ist, wollen sie ihr einen neuen Lebenspartner verschaffen. Dies scheint den erhofften Erfolg zu haben. Doch am Ende fährt Mamas Mama mit ihrem alten Lebenspartner nach Hause zurück. Dadurch verblüfft sie zwar die Familie, aber nicht ihre Tochter.