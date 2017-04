Kamera, Buch und Regie: Bernard Rose Der junge Geiger Niccolo Paganini (David Garrett) ist von der eigenen Grandiosität überzeugt. Doch das spätbarocke Publikum weiß mit seinen Klängen nichts anzufangen. Bei einer Vorstellung in seiner Heimatstatt Mailand wird Paganini vom geheimnisvollen Impresario Urbani (Jared Harris) entdeckt. Dieser bietet ihm an, ihn weltberühmt zu machen... Niccolo Paganini ist auf der Höhe seines Könnens. Wie der Teufel geigt er - und erfindet Harmonien, die bisher noch kein Europäer gehört hat. In der Pause eines Konzerthauses gibt er seine Stücke zum Besten, doch das Publikum kann mit dem Genie nichts anfangen. Noch nicht - denn eines Abends sitzt der geheimnisvolle Urbani im Parkett. Der ahnt, dass er mit dem passionierten Geiger einen wahren Goldesel vor sich hat, den man nur richtig verkaufen muss. Er unterbreitet dem Geiger einen einzigartigen Vorschlag: Er wird Paganini zu weltweitem Ruhm verhelfen, wenn dieser ihm sein Leben nach dem Tod opfert. Nachdem Paganini die Bühnen in Italien im Sturm erobert hat, bittet ihn der Londoner Konzertmeister John Watson für ein einzigartiges Konzert nach England. Er verspricht sich eine wertvolle finanzielle Spritze von Paganinis Auftritt. Doch in London läuft nicht alles nach Plan. Nicht nur ein Verband von Frauenrechtlerinnen und eine einflussreiche Journalistin machen Probleme, sondern auch eine unbedarfte junge Sängerin, in deren natürliche Singstimme sich der Geiger sofort verliebt. Um seinen Einfluss nicht zu verlieren und die Macht über Erfolg, Ruhm und Reichtum zu wahren, schmiedet Urbani einen "teuflischen" Plan. Ein unterhaltsamer und temporeicher Film, der den sagenumwobenen Paganini zwischen Genie und Gaukler zum Leben erweckt und augenzwinkernd die Frage aufgreift: Ist dieser Paganini ein Anwalt des Teufels oder der Geigengott?