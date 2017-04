Leni Bluhm - In Liebe eine Eins Heute | ONE | 15:30 - 17:00 Uhr | Drama Infos

Mehr Termine Inhalt Leni Bluhm ist eine alleinerziehende Mutter, deren ganze Liebe sich auf ihren Sohn Dominik konzentriert. Mutter und Sohn sind ein wunderbares Team, doch die Probleme beginnen, als Dominik in die Schule kommt. Leni meistert zwar ihr Leben - mithilfe ihres liebenswerten Optimismus und ihrer älteren Freundin Ursula Sandrock, in deren Gärtnerei Leni als Blumenverkäuferin Arbeit gefunden hat. Doch sie kann weder lesen noch rechnen. Deshalb kann sie Dominik bei den Hausaufgaben nicht helfen. Schon bald kommt der Junge in schulische Schwierigkeiten, und Dominiks Klassenlehrerin alarmiert das Jugendamt. Unentrinnbar gerät Leni damit in die Mühlen der Behörden, die ihr das Sorgerecht für den Sohn absprechen. Doch Leni gibt nicht auf. Mit aller Kraft kämpft sie um Dominik - und findet in dem Anwalt Manfred Zörnig einen brillanten Unterstützer. In dem Fernsehfilm stehen Anna Loos und Heiner Lauterbach vor der Kamera. Original-Titel: In Liebe eine Eins Laufzeit: 90 Minuten Genre: Drama, D 2005 Regie: Hartmut Griesmayr FSK: 12 Schauspieler: Leni Bluhm Anna Loos Manfred Zörnig Heiner Lauterbach Ursula Sandrock Rosel Zech Dominik Bluhm Leo Natalis Hagen Frey Thomas Schmauser Petra Wissmann Ute Willing Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets