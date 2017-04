Frank Drannemann, ein leidenschaftlicher Sternekoch und alleinerziehender Vater, steckt in einer beruflichen und privaten Krise. Seit dem tragischen Unfalltod seiner geliebten Frau, der guten Seele des Feinschmecker-Restaurants "La Vie", geht das Geschäft schlecht. Tochter Franzi ist seit dem Unfall durch ein steifes Kniegelenk behindert und lässt niemanden an sich heran. Auch der kleine Sohn Michael fühlt sich vernachlässigt, denn Frank konzentriert sich hauptsächlich aufs Kochen. Wenn er seinen berühmten Hummer zubereitet oder eine seiner unwiderstehlichen Soßen abschmeckt, ist der Gourmetkoch in seinem Element. Doch dabei hat Frank die Realität aus den Augen verloren: Seit der freundliche Empfang durch Franks Frau fehlt, schätzen viel zu wenig Gäste seine exquisite Küche, und so steht das "La Vie" vor dem Bankrott. Schwiegervater und Geschäftspartner Georg Krimmler will den Maître de Cuisine dazu bewegen, die kulinarischen Höhenflüge zu bremsen, damit mehr Gäste kommen. Frank ist in seiner Berufsehre gekränkt. Um den Bankrott abzuwenden, schließt Georg über Franks Kopf hinweg einen Vertrag mit der Reisegesellschaft "Gourmet-Tours" ab: Die smarte, hübsche Marlene Renner bucht das "La Vie" nun für Reisegruppen, die auf ihren Städtetouren lokale Gaumenfreuden genießen wollen. Leider haben die hungrigen Touristen kein Verständnis dafür, dass man für Franks kulinarische Kreationen etwas mehr Zeit mitbringen muss. Obendrein dekoriert Marlene das "La Vie" auch noch im Berliner Stil um. Das ist für Frank, der das Lokal als Vermächtnis seiner verstorbenen Frau betrachtet, ein Affront! Das Tischtuch scheint zerschnitten - doch als beiden endgültig das geschäftliche Aus droht, entdeckt Frank seine Liebe zu Marlene ...