Löwe Alex, Zebra Marty, Giraffe Melman und Nilpferd Gloria sehnen sich nach New York zurück. Also reparieren sie mit den Pinguinen ein Flugzeugwrack. Doch der Treibstoff geht aus - die Truppe muss in der Steppe Afrikas runter. Dort trifft sie erstmals auf wilde Artgenossen.