In der zweiten Folge von "Grill den Henssler" 2017 gibt es königlichen Besuch. Steffen Henssler empfängt die drei Finalisten der letzten Staffel "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!": Dschungelkönig Marc Terenzi, Prinzessin Hanka Rackwitz und Prinz Florian Wess treten gegen den Koch-King an. Unterstützt werden die Dschungelstars von Koch-Coach Mario Kotaska. In der Show ist alles dabei: Veganer Horror, Sanitäter-Einsatz und nackte Tatsachen.