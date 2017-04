Tatort: Willkommen in Hamburg Heute | RBB | 20:15 - 21:45 Uhr | Krimireihe HumorActionSpannungGefühlErotik Infos

Mehr Termine Inhalt Kommissar Nick Tschiller (Til Schweiger) ist neu in Hamburg. Beim ersten Einsatz dezimiert er den im Mädchenhandel tätigen Astan-Clan um drei Mitglieder. Partner Gümer (Fahri Yardim) wird angeschossen. Nun ist nicht nur der Verbrecher-Clan hinter Tschiller her, auch intern hat man ihn auf dem Kieker. Original-Titel: Tatort Untertitel: Willkommen in Hamburg Laufzeit: 90 Minuten Genre: Krimireihe, D 2013 Regie: Christian Alvart Schauspieler: Niklas 'Nick' Tschiller Til Schweiger Yalcin Gümer Fahri Yardim Holger Petretti Tim Wilde Hauptkommissar Thorsten Falke Wotan Wilke Möhring Ines Kallwey Britta Hammelstein Lenny Tschiller Luna Schweiger