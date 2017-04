Vor dem Hintergrund des ländlichen Deutschland Mitte des 19. Jahrhunderts, als ganze Dörfer getrieben von Hungersnot und Armut ins ferne Südamerika emigrierten, lebt der 19 Jahre alte Jakob im Dorf Schabbach. Er ist für einen Bauernjungen außergewöhnlich romantisch veranlagt und träumt von einer besseren Welt, von einem Paradies in den Urwäldern Brasiliens. Heimlich liest er in Büchern über die Eingeborenenvölker sowie die Tier- und Pflanzenwelt Südamerikas und versucht, sich die indigenen Sprachen selbst beizubringen. Mit seiner großen Liebe Jettchen, der Tochter einer Edelsteinschleiferfamilie aus seinem Dorf, möchte er auswandern. Er fantasiert davon, wie er mit ihr unter seltsamen Fremdlingen lebt, ihre Sprache erlernt und große Abenteuer erlebt. Jedoch nimmt sein Leben eine völlig neue Richtung, als sein Bruder Gustav aus dem preußischen Militärdienst zurückkehrt. Die Liebe zu Jettchen wird erschüttert, als Gustav diese schwängert und sie schließlich sogar heiratet. Das junge Ehepaar verlässt, wie so viele vor ihnen, die Heimat und Jakob muss die Schmiede des Vaters übernehmen - sein Traum vom Auswandern platzt. "Die andere Heimat" erzählt mit dem Auszug der Hunsrückbauern in endlosen Kolonnen hochbeladener Pferde-Fuhrwerke in einprägsamen Zeitbildern von einer Epoche, als Deutschland ein Auswandererland war, und von der ganz persönlichen Geschichte eines hoffnungsvollen jungen Mannes.