Es liegt ein besonderer Zauber über dem Flusstal mit seinen silbergrünen Weiden und lichten Auwäldern. "Man geht kurz aus der Stadt heraus und ist in einem kleinen Paradies", sagt die Amperbeauftragte Bärbel Stammel. Und das hat seinen Grund: ein Grossteil der Amperufer steht unter Naturschutz. Das Natur-Idyll entlang der Amper zog Großstadtmüde und Sommerfrischler schon Anfang des letzten Jahrhunderts an. Zwei Schaufelraddampfer, die sogenannte Mooskuh und die Maria-Theresia brachten erholungssuchende Städter von Grafrath nach Stegen am Ammersee. Dass der Fluss, von den Alpen kommend, in den Ammersee mündet - und auf dieser Strecke noch Ammer heißt - dass er den See durchquert und im Norden, bei Stegen, als Amper verlässt, das wussten damals wie heute nur wenige. 100 km legt er zurück bis er bei Moosburg in die Isar mündet. Die Dokumentation stellt Menschen vor, deren Leben die Amper prägt: Menschen die im ältesten Wasserkraftwerk Bayerns arbeiten - Oskar von Miller hatte es um 1900 erbaut. Oder die Nachkommen einer traditions-reichen Posthalterdynastie, die heute in Fürstenfeldbruck einen modernen Hotel- und Gaststättenbetrieb führen. Naturschützer, die für den "blauen Blitz", den Eisvogel eine Steilwand für seine Nistplätze bauen oder sich für das Zusammenleben der Amper-Anrainer mit dem Biber engagieren. Fischer, Müller und die Wasserwacht vermitteln einen Eindruck vom Leben mit der Amper, von erfrischenden sommerlichen Flussbädern, Schlauchbootfahrten und von Überschwemmungen bei Hochwasser, wenn der sanfte Fluss zum reißend wilden Strom wird.