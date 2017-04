Night Shift Morgen | ORF 1 | 02:55 - 03:35 Uhr | Arztserie Infos

Mehr Termine Inhalt Jordan und Krista bergen in einer abgelegenen Gegend einen verletzten Motorradfahrer. Da weit und breit kein Spital aufzufinden ist, der Fahrer aber notoperiert werden muss, bringen sie das Unfallopfer schließlich in eine nahe Tierklinik. Das Equipment dort lässt naturgemäß zu wünschen übrig. TC und Paul versuchen, der Essstörung einer stark übergewichtigen Teenagerin auf die Spur zu kommen. Original-Titel: The Night Shift Untertitel: Flucht nach vorne Laufzeit: 40 Minuten Genre: Arztserie, USA 2015 Regie: Allison Liddi-Brown Folge: 10 Schauspieler: Dr. TC Callahan Eoin Macken Dr. Jordan Alexander Jill Flint Dr TC Callahan Eion Macken Michael Ragosa Freddy Rodríguez Dr. Topher Zia Ken Leung Dr. Krista Bell-Hart Jeananne Goossen