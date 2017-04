Der Laden ist durch einen Sturm völlig verwüstet worden. Max und Caroline beschließen, aus dem Schicksalsschlag etwas Positives zu ziehen: Sie entscheiden, Max’ alten Freund Randy in L.A. zu besuchen. Der Flugverkehr wird wegen des Hurricanes vorübergehend ausgesetzt, so dass sie gezwungen sind, das Auto zu nehmen. Han bietet ihnen seinen Wagen an und setzt sich selber hinters Steuer. Zunächst verspricht das Ganze ein lustiger Roadtrip zu werden, doch die Katastrophe lässt nicht lang auf sich warten...