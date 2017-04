Usedom hat eine ganz besondere Lage - Deutschlands zweitgrößte Insel klemmt sich wie ein nicht vollständig schließender Riegel vor die Mündung der Oder in die Ostsee. So sind es lediglich zwei Flussarme, die sich an dem Riegel vorbeischlängeln und Usedom zum Inselstatus verhelfen - der Peenestrom und die Swine. Sie sind Teil des Mündungsdeltas der Oder und zugleich Meeresarme der Ostsee, in denen sich Süß- und Salzwasser mischen. Der 42 km lange Sandstrand an der Außenküste zur Ostsee lockte um 1900 Badegäste vor allem aus Berlin auf die Insel, Usedom avancierte bald zur "Badewanne" der Hauptstädter. In den neuen Seebädern mit ihren prächtigen Gründerzeitbauten logierte die Hautevolee Berlins, unter ihnen Kaiser und Künstler. Heute vermarkten sich die bekanntesten Seebäder Ahlbeck, Heringsdorf und Bansin wirkungsvoll unter dem Namen "Kaiserbäder" und ziehen jedes Jahr Millionen von Gästen an. Auch Moderatorin Simin Sadeghi tummelt sich am Strand der Sonneninsel und flaniert auf der Promenade an der prächtigen Bäderarchitektur vorbei. Räucherfisch wird auch zu ihrem Lieblingsessen. Sie entdeckt Usedom aus der Vogelperspektive und auf einer Safari. Im Hinterland lernt sie dabei die urige und stille Seite der Insel kennen - im Süden wird sie vom Oderhaff begrenzt, das Usedom wie ein Stausee vom Festland trennt. Usedom gehört zu den wenigen geteilten Inseln Europas - das älteste Seebad Usedoms, Swinemünde, liegt heute in Polen, die Swine wurde 1945 zum Grenzfluss. Swinemünde ist ein beliebter Badeort und eine quirlige Hafenstadt. Von hier aus unternimmt Simin Sadeghi mit dem Fischer Eddy Stoll eine Fahrt auf der Swine und entdeckt die Natur im Mündungsdelta der Oder.