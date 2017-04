Sydney träumt von einer Beteiligung an der Pousada nahe Porto und wird dabei von Mathis unterstützt. Doch es würde ein dauerhafter Abschied von Gunter und Merle werden. Als der Moment der Wahrheit gekommen ist, nimmt ihr Bruder die Nachricht überraschenderweise gefasst auf. Als Gunter später mit Merle allein ist, zeigt er jedoch: Der Abschied von Sydney trifft ihn hart! Peer hat es nicht leicht mit dem störrischen Norbert. Während er Sigrids Fragen nach seinem Zerwürfnis mit dem Vater ausweicht, wird ihm unwohl bewusst, dass Norbert ihn tatsächlich braucht. Patrick bemüht sich weiterhin um Gunters Anerkennung. Durch ein Gespräch mit Ben begreift Kim besser, wie Patrick tickt und kommt ihm entgegen: Für ihn wird sie in Lüneburg bleiben. Britta versucht Timo einerseits auf Abstand zu halten, andererseits gerät sie immer wieder in einen Flirt mit ihm. Als Timo sich charmant als Helfer bewährt, bekommt er eine ungewöhnliche Essenseinladung von Britta ...