"Dumme Kuh", "blöder Ochse" - irgendwie haben Rinder bei uns nicht gerade den Ruf, besonders intelligent oder grazil zu sein. Beschreibungen wie "Schlau-Kuh" oder "flink wie ein Bulle" klingen eher komisch. Dabei tun wir den Huftieren Unrecht. "LexiTV" zeigt in dieser Ausgabe, wie Rinder oft missverstanden und deshalb falsch behandelt werden. Pferde-, Hund- oder Katzenflüsterer kennen wir alle längst. Jetzt ist der Kuhflüsterer an der Reihe! Er arbeitet mit den Tieren und bringt selbst aufbrausende und gefährliche Kühe zur Ruhe. Wie er das macht, zeigt "LexiTV" in dieser Sendung. Außerdem thematisiert das Magazin das Rind als Nutztier: Wie viele Rinder verspeist jeder Mensch in seinem Leben durchschnittlich? Welche Auswirkungen hat die Massentierhaltung auf unseren Planeten und was ist eigentlich aus der Tierseuche BSE geworden? Antworten gibt es bei "LexiTV".