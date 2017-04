Rafael Kramer soll seinen besten Freund Konstantin entführt und ermordet haben. Aus Mangel an Beweisen wird er jedoch freigesprochen und verschwindet kurz nach seiner Entlassung aus der U-Haft. Radek und sein Team vermuten, dass einer seiner Mithäftlinge ihm zum Verhängnis geworden sein könnte. In dem Entführungsfall ist Lösegeld gezahlt worden, das nie wiedergefunden wurde. Wird Rafael deshalb gejagt? Demir Kaya gerät in den Ermittlungsfokus. Schon im Gefängnis geriet er des Öfteren mit Rafael aneinander. Außerdem hatte er Kontakt zu dem zwielichtigen Privatdetektiv Carsten Mennering, den Mark und Lucy kurze Zeit später bei dem Versuch aufgreifen, hinter Rafaels Aufenthaltsort zu kommen. Auch die Ersatzfamilie Rafaels liefert Tatmotive: Nach dem Tod seiner Eltern wuchs Rafael bei Konstantins Familie auf. Doch nach Konstantins Entführung wandte sich sein Ziehvater Arno Roehler gegen ihn, während Ziehmutter Sabine weiter zu ihm stand. In ihrer Sorge versanken die Eltern in gegenseitigen Schuldzuweisungen. Während Mina zwischen den beiden zu schlichten versucht, kommen die Ermittler Rafael nach und nach auf die Spur, können auch das Schicksal von Konstantin aufdecken und Sabine und Arno endlich Gewissheit geben.