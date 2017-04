Betty erwartet, dass Dr. Behring zu den Geschehnissen der vergangenen Nacht Stellung bezieht. Der möchte jedoch zunächst mit Helena sprechen, was Betty misinterpretiert. Talula wird von Dr. Lewandowski gebeten, noch einmal seinen Vater zu kontaktieren. Er möchte es seinem Vater heimzahlen, dass er Talula Geld angeboten hatte, um aus der Stadt zu verschwinden. Lizzy bangt dagegen immer noch um ihren Verbleib in der Klinik. Jan Petersen fordert Mechthild auf, endlich eine Entscheidung zu treffen, wem sie kündigt. Dr. Behring und Betty kümmern sich derweil um den 72-jährigen Tristan Fehling, Professor der Biologie im Ruhestand, der aufgrund von Luftnot und Schwindelgefühlen in die Klinik kommt. Begleitet wird er von seiner ehemaligen Assistentin Sabine Engels. Das schlagfertige Paar, das sich gegenseitig nichts schenkt, erinnert auf fast unheimliche Weise an Betty und Behring - leider haben sie es jedoch in fast 50 Jahren nicht fertiggebracht, sich ihre Liebe zu gestehen. Und nun könnte es bald zu spät sein. Dr. Behring untersucht zudem auch gemeinsam mit Lizzy die 38-jährige Lehrerin Kirsten Thiemeyer, die wegen eines Magengeschwürs in die Klinik kommt. Wie sich herausstellt, steht sie kurz vor der Scheidung. Als ihr Ehemann Rolf in der Klinik auftaucht, bittet sie Lizzy, den Sicherheitsdienst zu rufen, denn sie gibt an, ihr Ehemann würde sie regelmäßig schlagen. Lizzy glaubt der Patientin zunächst, doch im weiteren Verlauf bekommt sie erste Zweifel. Letzte Folge der aktuellen Staffel "Bettys Diagnose".