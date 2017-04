Nach dem Abwurf von Atombomben auf Japan gehen aus dem Zweiten Weltkrieg zwei Supermächte hervor, die sich mit unterschiedlichen Ideologien und zunehmender Feindseligkeit gegenüberstehen. Die UdSSR bürdet vielen Völkern in Osteuropa diktatorische Herrschaftssysteme auf. Durch ideologisch motivierte Bürgerkriege in Griechenland und China steigt die Spannung zwischen Kommunismus und Kapitalismus an. Werden die USA erneut die Atombombe einsetzen? Die weiteren sieben Folgen "War Games - Der Kalte Krieg" werden direkt im Anschluss ausgestrahlt.