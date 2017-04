Dreiste Diebe, hilflose Polizei Mangelnde Aufklärung bei Einbrüchen Die Zahl der Wohnungseinbrüche in Deutschland steigt seit Jahren: Alle drei Minuten verschaffen sich Täter Zugang zu Häusern und Wohnungen. Besonders organisierte Einbrecherbanden, oft aus dem Ausland, halten Polizei und Justiz in Atem. Doch nur wenige Taten werden aufgeklärt, Verurteilungen sind eine Seltenheit. Die Einbrecher profitieren davon, dass die Zusammenarbeit zwischen den Bundesländern und die Vernetzung der Strafverfolgungsbehörden nicht funktioniert. Die Opfer sind geschockt oder traumatisiert, fühlen sich schutzlos in den eigenen vier Wänden. "Frontal 21" spricht mit Opfern, lässt Kriminologen und Polizisten zu Wort kommen und fragt die Politik: Was macht Deutschland zum Einbruchsparadies? Flucht von Deutschland nach Syrien Das neue Geschäft der Schleuser Immer mehr Syrer, die in Deutschland Schutz suchten, wollen wieder in das Land zurückkehren, aus dem sie fliehen mussten. Doch aufgrund der Sicherheitslage werden Rückkehrer vom deutschen Staat derzeit nicht unterstützt. Und Visa für benachbarte Länder wie Türkei, Libanon oder Jordanien bekommen syrische Flüchtlinge auch nur dann, wenn sie Kontaktpersonen und Geld-Rücklagen nachweisen können. Für die meisten ist das unmöglich. Um die Reise zu bezahlen, verkaufen viele von ihnen daher ihre deutschen Dokumente, buchen dann einen Flug nach Griechenland und lassen sich über die griechisch-türkische Grenze schmuggeln. "Viele meiner Bekannten sind schon zurück, einige warten nur auf ihre deutschen Dokumente, um die dann zu verkaufen und zurückzukehren", erzählt ein Rückkehrwilliger "Frontal 21". Es sei absurd, die Flucht nach Deutschland wäre teuer und gefährlich gewesen, nun mache er sich wieder auf den Rückweg und müsse sich erneut schmuggeln lassen. "Frontal 21" hat sich auf die Route der Rückkehrer begeben und zeigt, wie deutsche Dokumente verkauft werden und Syrer sich aus Deutschland zurückschmuggeln lassen. Die Tricks am Grauen Kapitalmarkt Abzocken leicht gemacht Sie locken mit Traumrenditen - die Finanzakteure am sogenannten Grauen Kapitalmarkt. Wenn Anbieter keine Erlaubnis der Finanzaufsicht benötigen und nur wenige gesetzliche Vorgaben erfüllen müssen, spricht man vom Grauen Kapitalmarkt. Geschlossene Immobilienfonds, Schiffsfonds oder Unternehmensbeteiligungen sind typisch für diesen wenig regulierten Markt. Rund 20 Milliarden Euro verlieren Anleger in Deutschland jedes Jahr am Grauen Kapitalmarkt, schätzen Verbraucherschützer. Eine gemeinsame Recherche von "Frontal 21" und "ZDFzoom" über dubiose Methoden am Grauen Kapitalmarkt. NSU-Terrortrio Neue Spuren nach Dortmund? Am 4. April 2006 wurde Mehmet Kubasik von Mitgliedern der rechtsextremen Terrorzelle Nationalsozialistischer Untergrund (NSU) in seinem Kiosk erschossen. Ganz in der Nähe des späteren Tatortes in Dortmund will ein Zeuge bereits in den Jahren 2001/2002 zwei Männern begegnet sein, die er später als Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos identifiziert habe, berichtet er exklusiv "Frontal 21" . Der Zeuge, der sich lange vergeblich der Polizei angeboten hat, will damals auch Beate Zschäpe gesehen haben - eine brisante Aussage. Denn Zschäpes Anwesenheit konnte bislang an keinem der NSU-Tatorte nachgewiesen werden. Ihre Mittäterschaft an zehn Morden stützt die Bundesanwaltschaft bislang nur auf Zschäpes Zusammenleben mit den Mördern im Untergrund. "Frontal 21" hat exklusiv mit dem Zeugen gesprochen und ist seinen Aussagen nachgegangen.