In der 792. Ausgabe der "NDR Talk Show" erwarten Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt folgende Gäste: Til Schweiger, Schauspieler Er ist nicht nur der wohl bekannteste Regisseur, Schauspieler und Produzent Deutschlands, sondern auch vierfacher Vater. Und wie viele Väter, kann er seinen Töchtern keinen Wunsch abschlagen. Als Tochter Emma ihn fragte, ob er beim zweiten Teil der Kinderbuchverfilmung "Conni & Co 2 - Das Geheimnis des T-Rex ", mit ihr in der Hauptrolle als Conni, wieder die Regie übernehmen könne, sagte Til Schweiger sofort ja. Auch am Drehbuch hat er dann mitgeschrieben. Wenn es der 14-jährigen Emma zu bunt wurde, wies sie ihren Vater auch schon mal in die Schranken. Was er sich alles von seiner Tochter anhören musste und welche weiteren Projekte er gerade in Anlauf nimmt, das erzählt Til Schweiger in der "NDR Talk Show". DJ Ötzi alias Gerry Friedle, Sänger DJ Ötzi ist mit über 16 Millionen verkaufter CDs einer der erfolgreichsten musikalischen Exportschlager Österreichs. DJ Ötzi, der mit bürgerlichem Namen Gerhard "Gerry" Friedle heißt und mit Frau und Tochter in Salzburg lebt, sorgt seit Mitte der 1990er-Jahre mit Hits wie "Anton aus Tirol" oder "Hey Baby" überall dort, wo er auftritt, für gute Stimmung. Unvergessen auch sein Megahit "Ein Stern (der deinen Namen trägt)". Dieser feiert in diesem Jahr zehnjähriges Jubiläum. Im März ist DJ Ötzis neues Album "Von Herzen" erschienen. Derzeit ist DJ Ötzi mit Florian Silbereisen, mit dem er auch privat befreundet ist, unterwegs mit "Das große Schlagerfest Die Party des Jahres". Im Herbst 2018 wird er seinen Mix aus Partyhits und nachdenklicheren Songs auf seiner Solo-Tournee präsentieren. Matze Knop, Komiker Warum bescheiden sein, wenn das Leben auf der Überholspur viel mehr Spaß macht?