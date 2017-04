In aller Freundschaft Heute | NDR | 12:25 - 13:10 Uhr | Arztserie Infos

Inhalt Lorenz Hanfeld leidet seit einiger Zeit an einem unerklärlichen Juckreiz. Seine ohnehin schon vorhandenen Zwangsstörungen werden dadurch noch verstärkt. Seine Freundin Monika Rabe erträgt bisher seine Launen, jedoch ist auch bei ihr langsam eine Grenze erreicht. Dr. Roland Heilmann kann zunächst keine Ursache für den starken Juckreiz finden. Die Ratlosigkeit der Ärzte lassen Lorenz immer hilfloser werden. Er will niemandem seine "Macken" zumuten und verstößt sogar die Frau, die er liebt. Während die Ärzte weiter nach einer Diagnose suchen, versucht Schwester Ulrike auf ihre Weise, auf Lorenz und Monika einzuwirken. Oberschwester Arzu Ritter und ihr Mann Dr. Philipp Brentano bemühen sich, ihr eingefahrenes Eheleben aufzubrechen. Ein gemeinsamer Konzertbesuch ist geplant und Hans-Peter Brenner als Babysitter für ihren großen Sohn Oskar organisiert. Doch dann ereilt Brenner ein Hexenschuss. Sein Mitbewohner Kris Haas übernimmt mit seiner lässigen, unbedarften Art den Babysitter-Job. Untertitel: Kleine Gesten Laufzeit: 45 Minuten Genre: Arztserie, D 2016 Folge: 13 Schauspieler: Monika Rabe Susann Uplegger Professor Gernot Simoni Dieter Bellmann Lorenz Hanfeld Björn Bugri Pia Heilmann Hendrikje Fitz Oskar Brentano Leonard Scholz Dr. Roland Heilmann Thomas Rühmann