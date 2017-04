Clara muss sich nicht nur auf den Designwettbewerb vorbereiten, sondern auch noch ihr Hochzeitskleid fertigstellen. William zuliebe entscheidet sie sich aber schließlich für das Hochzeitskleid von seiner Großmutter, das Susan ihr anbietet. Als Adrian Clara im Brautkleid sieht, zerreißt ihm der Anblick das Herz und er beschließt, für die Zeit der Hochzeit wegzufahren. Clara ist tief enttäuscht und sie fragt sich getroffen, ob Adrian ihre Freundschaft weniger wichtig ist als ihr. Doch dann belauscht sie unabsichtlich ein Gespräch zwischen Adrian und William - Natascha will Fabien im Gegensatz zu Nils beim Diebstahl von Noras Prüfungslösungen zu helfen, wenn Fabien bei Michael ein gutes Wort für sie einlegt. In seiner Not stimmt Fabien zu. Während Fabien versucht, die Prüfungslösungen aus dem Auto des Internatsleiters zu stehlen, geht plötzlich die Alarmanlage los. Zum Glück taucht Nils auf, schaltet geschickt den Alarm aus und fotografiert die Lösungen ab. Als er Fabien die Entscheidung überlässt, ob er die Lösungen benutzen will oder nicht, sind Fabien und Natascha beeindruckt. Als Roberts Abreise ansteht, bietet er Charlotte spontan an, mit ihm zu kommen, was sie gerührt ablehnt. Als sie Werner schweren Herzens gesteht, dass Roberts Bruder Alexander nicht sein Sohn ist, macht ihr Werner amüsiert klar, dass er das bereits weiß. Beatrice lässt ihre Schwangerschaftslaunen an Tina aus. David weist seine Mutter streng zurecht, während sich Tina über Beatrice ärgert. Um Davids Chancen bei Tina zu erhöhen, spielt sich Beatrice geschickt an Tina heran. Um die Ersatztorte für Claras Hochzeit zu backen, spioniert André Melli aus. Die gewonnenen Informationen teilt er konspirativ mit Susan, was Melli irritiert beobachtet.