Spezial Schmerzen nach der Knie-OP: wenn Arthrofibrose dahintersteckt Es passiert häufiger als man denkt: Nach einer Knieoperation, vor allem dem Ersatz des Kreuzbandes oder des Gelenks, bilden sich im Gelenk Narben und Verklebungen, die zu Schmerzen und Unbeweglichkeit führen. Häufig kann das Knie dann kaum noch gebeugt werden. Bislang ist es fast nicht möglich, vorherzusagen, bei wem sich diese Vernarbungen bilden oder wie das verhindert werden kann. Auch die Behandlung ist extrem schwierig, da jeder Eingriff, mit dem Verklebungen beseitigt werden sollen, zu neuen Vernarbungen führt. Nicht selten ist eine jahrelange Leidensgeschichte die Folge. Wie sehen moderne Behandlungsstrategien aus? Warum ist gerade bei dieser Erkrankung Entspannung und Stressabbau so entscheidend? Thema der Woche Herzschwäche: still, schleichend und gefährlich Luftnot, Wasser in den Beinen, abnehmende Leistungsfähigkeit: Die Zahl der Menschen, die an einer Herzschwäche leiden, steigt seit Jahren an. Ihr Herz pumpt nicht mehr ausreichend Blut durch den Körper. Gestautes Blut drückt Wasser in die Gewebe, die Organe erhalten zu wenig Sauerstoff. Ein gefährlicher Zustand. Medikamente können das Herz unterstützen und die Beschwerden lindern. Aber auch eine Lebensführung mit gesunder Ernährung und viel Sport kann deutlich positiven Einfluss auf den Verlauf der Erkrankung haben. Moderne Diagnose- und Behandlungsmethoden bei Herzschwäche, darüber berichtet "Visite".