Auch die 69. Saison der MotoGP World Championship treibt die besten motorisierten Zweiradfahrer der Welt wieder rund um den Globus. Sie umfasst wie gewohnt die drei Klassen MotoGP, Moto2 und Moto3. Der Rennkalender beinhaltet wieder 18 bekannte Circuits rund um den Globus und schickt die Fahrer nach Asien, Europa, Australien, sowie Süd- und Nordamerika. Vom 23. bis 26. März startet die neue Saison beim Grand Prix of Qatar in Doha. Im April können sich Motorsportfans gleich auf zwei Rennen in Argentinien und in den USA freuen. Vom 7. bis 9. April erwartet die Fahrer beim Gran Premio Motul de la República in Termas de Río Hondo die Fahrer eine Strecke von 120.2 km. Ende April steht der Red Bull Grand Prix of The Americas vom 21. bis 23. April in der texanischen Hauptstadt Austin an. Mit den traditionsreichen Grand Prix-Rennen in Spanien und Frankreich macht der Renntross im Mai zum ersten Mal Halt in der Saison halt in Europa. In diesem Jahr findet das Saisonfinale "Gran Premio Motul de la Comunitat Valenciana" vom 10. bis 12. November in Cheste (ESP) statt. Für die MotoGP-Fans wird es spannend, ob Marc Márquez (ESP) seinen Weltmeistertitel verteidigen kann. Weitere Favoriten auf den Titel werden Valentino Rossi (ITA) und Jorge Lorenzo (ESP) sein.