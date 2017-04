Mama hat bis jetzt schon Unmögliches geleistet: Sie hat eine wirklich komplizierte Matheaufgabe für Caroline richtig gelöst! Doch nun muss die nächste Krimigeschichte unbedingt fertig werden, und Milli braucht einen Aufsatz - und das alles über Nacht. Am Morgen ist alles geschafft. Nur hat durch Mamas Müdigkeit eine Verwechslung stattgefunden: Der Verlag hat Millis Aufsatz, und Milli hat den Krimi, der ihr aber eine glatte Eins einbringt. Aber die nächste Herausforderung steht bevor: Caroline schreibt eine Chemie-Klausur. Mama beginnt die Vorbereitungen dafür mit kriminalistischer Akribie. In einer Drogerie besorgt sie alle notwendigen Requisiten, und am Tage der Klausur schlüpft sie in die Rolle einer Putzfrau. Am Ende der Klausur blicken alle Schüler aus Carolines Klasse fröhlich drein, denn für Mama gibt es keine unmögliche Situation, schon gar nicht in schulischen Angelegenheiten.