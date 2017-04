Tatort: Frohe Ostern, Falke Heute | ONE | 23:50 - 01:20 Uhr | Krimi HumorActionSpannungGefühlErotik Infos

Mehr Termine Inhalt Eine österliche Charitygala in Sachen Flüchtlingshilfe wird von der Aktivistengruppe Bad Easter Bunnies überfallen. Fast 80 Gäste werden als Geiseln genommen, unter ihnen auch Katharina Lorenz. Via Livestream präsentieren die Aktivisten ihre Forderung nach einer Amnestie für alle Abschiebehäftlinge. Bald spitzt sich die Lage zu. Der Anführer der Aktivistengruppe tötet eine, nur scheinbar, beliebige Geisel. Heimlich gelingt es Katharina Lorenz, ihren Kollegen Falke zu informieren. Es startet eine dramatische Rettungsaktion. Original-Titel: Tatort Untertitel: Frohe Ostern, Falke Laufzeit: 90 Minuten Genre: Krimi, D 2014 Regie: Thomas Stiller Schauspieler: Thorsten Falke Wotan Wilke Möhring Katharina Lorenz Petra Schmidt Schaller Jan Katz Sebastian Schipper Frank (Bunny 1) Thomas Sarbacher Steffen (Bunny 2) Lasse Myhr Nico (Bunny 3) Sascha Alexander Gersak