Love, Nina Heute | ONE | 20:15 - 20:45 Uhr | Comedyserie Infos

Mehr Termine Inhalt Nina hat vorm Haus mit dem Auto von George einen Auffahrunfall und lässt es zu, dass die Kinder Malcolm als Verursacher des Schadens beschuldigen. Außerdem vergrault sie die mühsam angeheuerte Putzfrau von George und verärgert ihren Freund Nunney, weil sie nicht weiß, was sie will. Kann sie trotz aller Ärgernisse Nanny bleiben oder entscheidet sie sich für mehr Bildung? Untertitel: Notlügen Laufzeit: 30 Minuten Genre: Comedyserie, GB 2016 Regie: S. J. Clarkson Folge: 5 Schauspieler: Nina Faye Marsay Georgia Helena Bonham Carter Malcolm Tanner Jason Watkins Nunney Joshua McGuire Joe Ethan Rouse Max Harry Webster