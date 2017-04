Ein Holzstück sorgt für Begeisterung auf der Felsenanlage der sibirischen Tiger im Alfred-Brehm-Haus. Einziger Haken an der Sache: Der Klotz liegt im Wasser. So sehr die Tigervierlinge Artjom, Alexa, Amura und Amba diesen gerne zum Spielen hätten, nasse Pfoten sind für sie keine Option. Zehn Vikunjas sollen den Tierpark Berlin verlassen und auf große Reise in die USA gehen. Doch vorher müssen die richtigen Tiere identifiziert und untersucht werden und für ein paar Wochen in Quarantäne bleiben. Eine Großaktion für Tierpfleger und Tierärzte. Im Revier von Revierchef René Walther leben die Przewalski-Pferde. Es sind Wildpferde und sie lassen sich nur ungern von Menschen anfassen. Wie gut, dass Auszubildende Franziska Dammasch ein Händchen für Pferde hat und sich zur Begeisterung von ihrem Chef als echte Wildpferdeflüsterin erweist. Außerdem in dieser Folge "Panda, Gorilla & Co.": Sumatra Tiger Harfan nimmt eine erfrischende Dusche, Okapibulle Steve wandert aus und die Wasserbüffel wollen partout nicht in den Stall.