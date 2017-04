Jonas ist kurz vor den Abi-Prüfungen und in der heißen Lernphase. Trotzdem macht er weder beim Rollerbusiness noch beim Späti-Job oder seinem Privatleben Abstriche. Die leidigen Anzeichen der Erschöpfung lassen sich ja prima mit Energy-Drinks wegtrinken. Nur leider rauben die einem auch den dringend benötigten Schlaf... Ehrlich erzählt Katrin Jasmin, wie es nach Tills Tod in ihr aussieht. Sie gibt zu, wie sehr er ihr jeden Tag fehlt. Wie sehr sie aber auch wieder in ihren Alltag zurückkehren und am Leben teilnehmen will. Jasmin begreift, dass sie ihre Mutter nicht in Watte packen muss und sie ihr am meisten damit hilft, wenn sie die Probleme des Alltags nicht vor ihr verbirgt... Sunny hat sich zwar dazu bereiterklärt, Lilly zu helfen, Chris zur Rückkehr nach Berlin zu bewegen, macht aber entschieden klar, dass sie sonst nichts mit ihm zu tun haben will. Und dass sie Felix' Version der Geschichte glaubt. Denn Felix gibt ihr das Gefühl, sie auf Händen zu tragen und so sehr zu lieben, dass er ihr nie wehtun würde. Aber Sunny wird klar, dass sie schon einmal einem Mann blind vertraut hat und am Ende bitter enttäuscht wurde...