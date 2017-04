Der renommierte und begehrte Musikpreis wird in diesem Jahr bereits zum 26. Mal vergeben - doch an Premieren mangelt es nicht: Erstmals entscheidet neben den Erfolgen am Markt für jedes Genre eine eigene Fachjury mit über die Preisvergabe und erstmals wird VOX den ECHO 2017 ausstrahlen. Der Kölner Sender, der mit 'Sing meinen Song - Das Tauschkonzert', 'Meylensteine', "One Night Song - Blind Date im Wirtz-Haus" und den XXL-Musiker-Dokus seine Musikkompetenz unter Beweis gestellt hat, wird sich für die Verleihung verantwortlich zeichnen. Der zweieinhalbstündige Award-Abend steht dieses Mal ganz unter dem Motto: von Musikern für Musiker. Bei der Show dreht es sich um die Stars der Musikbranche, die bei der Übergabe der Trophäe ganz unter ihresgleichen sind. Aber wer bekommt sie für das 'Album des Jahres'? Und wer wird als "Künstler Pop National" ausgezeichnet? Wen feiern die anwesenden Gäste für sein 'Lebenswerk'? Neben den Preisen erleben die Musiker und Zuschauer einzigartige Kollaborationen und nur für diesen Abend gemachte Live-Performances. Anlässlich dieser ganz besonderen Preisverleihung können sich die VOX-Zuschauer auch auf viele weitere ECHO-Highlights im Programm freuen.