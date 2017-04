Dexter Heute | TELE 5 | 22:00 - 23:05 Uhr | Krimiserie Infos

Mehr Termine Inhalt Killer-Killer Dexter Morgan (Michael C. Hall) wollte die Serienmörderin Hannah McKay (Yvonne Strahovski) eigentlich zur Strecke bringen, stattdessen landete er mit ihr im Bett. Das hat Konsequenzen: Kriminaljournalist Sal Price (Santiago Carbera), der Hanna ebenfalls auf der Spur ist, will Dexter und Hanna zu einem Interview erpressen. Unterdessen sucht Captain Laguerta (Lauren Vélez) weiter fieberhaft nach dem wahren Bay-Harbour-Metzger. Nervenzerrende, sarkastische Krimiserie um einen Ermittler mit blutigem Doppelleben. Untertitel: Chemie Laufzeit: 65 Minuten Genre: Krimiserie, USA 2012 Regie: Holly Dale Folge: 7 FSK: 18 Schauspieler: Dexter Michael C. Hall Debra Morgan Jennifer Carpenter Joey Quinn Desmond Harrington Angel Batista David Zayas Vincent Masuka C.S. Lee Harry Morgan James Remar Weitere Empfehlungen