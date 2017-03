Noch immer ist Fantomas, der wahnsinnige Meister der Verwandlung, auf freiem Fuß und plant rücksichtslos, die alleinige Weltherrschaft an sich zu reißen. Dabei hat er es auf die besten Wissenschaftler der Welt abgesehen, die für ihn eine gigantische Strahlenkanone entwickeln sollen, um die komplette Menschheit in willenlose Sklaven zu verwandeln. Auch der brillante Professor Lefèvre soll ihm zu Diensten sein und entführt werden. Doch die erfahrenen Fantomas-Jäger Kommissar Juve, der Journalist Fandor und die Fotografin Hélène sehen dem kriminellen Treiben nicht tatenlos zu und versuchen unter Einsatz aller Mittel seinen Plan zu vereiteln. Als Fandor jedoch ohne Juves Wissen die Gestalt des Professors annimmt, um Fantomas zu überführen, gerät dieser selbst in höchste Lebensgefahr. "Fantomas gegen Interpol" schließt nahtlos an seinen Vorgänger, den erfolgreichen "Fantomas" von 1964 an und setzt erneut auf dessen explosive Mischung aus Starpower, Action, Humor und Größenwahn im Stil von James Bond. Die Figur von Kommissar Juve war ursprünglich gar nicht im Drehbuch vorgesehen, doch nachdem Louis de Funès im Vorjahr mit "Der Gendarm von St. Tropez" und "Louis, das Schlitzohr" zum Superstar geworden war, wurde die Handlung angepasst. Als Drehort für das Labor, in dem Fantomas' erstes Opfer seine Strahlenkanone entwickelt, diente das erste französische Atomkraftwerk Chinon A1, das 1963 ans Netz gegangen war. Am Mittwoch, 27. November, um 23.25 Uhr zeigt 3sat den letzten Teil der "Fantomas"-Trilogie: "Fantomas bedroht die Welt".