Paul ist leidenschaftlicher Fan des Fußballklubs Arsenal London. Als Lehrer ist er bei seinen Schülern mit seiner lockeren Art extrem beliebt, doch seine Freundin Sarah leidet unter seiner "kindischen" Passion. Als sie erkennt, dass ihm die Meisterschaft sogar wichtiger ist als die bevorstehende Geburt seines Kindes, entschließt sich Sarah zu einem radikalen Schritt. England. 1968: Als der Vater den kleinen Paul zu einem Heimspiel des Londoner Klubs FC Arsenal mitnimmt, erwacht in dem Jungen seine große Leidenschaft: Er wird Fan von Arsenal London. Im Stadion wird Paul mit Emotionen konfrontiert, die sein Leben für immer verändern werden. Von nun an bestimmen Erfolge und Niederlagen von Arsenal seinen Gemütszustand. Jahre später ist Paul ein beliebter Lehrer und mit seiner Kollegin Sarah liiert. Diese kann die Fußballleidenschaft ihres Freundes nicht nachvollziehen und doch fügt sie sich gelangweilt Pauls Marotten. Auch wenn Paul meistens mit den Gedanken bei seinem Verein ist, kümmert er sich mit Sarah um eine gemeinsame Wohnung. Dass diese direkt gegenüber dem Fußballstadion liegt, gibt Sarah dann doch zu denken. Immer häufiger führen die beiden heftige Diskussionen über Pauls Fan-Dasein. Aber als Sarah schwanger wird, scheint es möglich, alles - Fußball, Familie, Beruf - in dieser Reihenfolge - unter einen Hut zu bringen. Doch zwei Spieltage vor Ende der Saison wird Arsenals Höhenflug gestoppt, als der Klub ein sicheres Spiel verliert. Für Paul bricht eine Welt zusammen. Sarah zieht sich immer mehr zurück, während Paul davon nichts mitbekommt. Der führt weiterhin das Leben eines Fans. Und dann naht auch noch der Tag des Endspiels. Nick Hornby zählt zu den wichtigsten Autoren Englands, sein Romandebüt "Fever Pitch" wurde 1992 ein weltweiter Bestseller. Neben "Fever Pitch" wurden auch seine Romane "High Fidelity" mit John Cusack, "About a Boy" mit Hugh Grant und "A long way down" 2014 mit Pierce Brosnan erfolgreich verfilmt. Hornby, der für "Fever Pitch" nicht nur das Drehbuch schrieb, sondern auch als Produzent fungierte, ist auf der Leinwand kurz als Arsenal Fan zu bewundern. In der Hauptrolle des fanatischen Fußballfans Paul überzeugt der 2011 mit einem Oscar für seine Darstellung in "The King's Speech" ausgezeichnete Colin Firth. "Ein humorvoller, kenntnisreicher und detailverliebter Film über Fußball und wahre Fans, bei denen sogar die Liebe zu kurz kommt, da der Platz in ihrem Herzen längst besetzt ist. Ein kleiner, bescheiden inszenierter, insgesamt überzeugender Erstlingsfilm, der sich ganz auf sein Thema konzentriert" (Lexikon des Internationalen Films).