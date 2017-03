Judith Milberg und Florian Wagner bauen mit kreativer Leidenschaft neue Möbelstücke. Upcycling ist dabei das Credo ihres Do-it-yourself-Formats "Milberg & Wagner". Mit einem Weißwurstfrühstück werden Judith Milberg und Florian Wagner in Zwiesel von ihren Auftraggebern begrüßt. Bertl und Rosl sind begeisterte Weißwurst-Fans und geben ihr Wissen an interessierte Laien weiter. Und nun sollen Judith und Florian Bertls größten Wohnwunsch erfüllen: eine neue Schrankwand - in Form einer Wurst. Zwiesel in Niederbayern. Hier wohnt Albert "Bertl" Fritz mit seiner Lebensgefährtin Roswitha "Rosl". Der gelernte Glasbläser und die Erzieherin sind seit vier Jahren ein Paar. Bertls Wohnwunsch: eine neue Schrankwand, die sowohl "bayerisch-traditionell und flippig zugleich" sein soll. Als selbst ernannte Weißwurst-Botschafter geben sie ihr Wissen über die traditionsreiche Speise sogar in Seminaren und einem Weißwurstblog weiter. Klar, dass sich diese wurstige Leidenschaft auch in der Gestaltung der Schrankwand widerspiegeln soll. Getrennt voneinander entwickeln Florian Wagner und Judith Milberg ihre Vorschläge für das neue Wohnmöbel. Judiths Vorschlag besteht darin, dass sie verschiedene Kästchen, Tische und Schubladen miteinander kombinieren will. "Das funktioniert wie bei Tetris", sagt die Designerin. Denn wie bei dem Computerspiel-Klassiker will sie unterschiedliche Formen so aufeinander stapeln, dass am Ende ein möglichst harmonischer Gesamteindruck mit viel Stauraum entsteht. Auch Florian Wagner hat einen ungewöhnlichen Vorschlag. Er will Teile der alten Schrankwand recyceln und blau lackieren. Diese Teile will er mit Glas kombinieren und darauf ein Weißwurst-Motiv gravieren. Highlight seiner Idee: eine naturbelassene Birke als eine Art Stütze. Egal wessen Vorschlag die Auftraggeber überzeugen wird - Milberg und Wagner werden gemeinsam die Gewinneridee umsetzen und für Begeisterung im neu gestalteten Wohnzimmer sorgen. Dank Online-Tutorials und Bauanleitungen zum Download, kann jeder Zuschauer selbst aktiv werden und die Ideen nachbauen.