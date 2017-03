Personen und Darsteller: Anni-Frid Lyngstad, Benny Andersson, Björn Ulvaeus, Agnetha Fältskog, Robert Hughes Das Phänomen ABBA auf der Höhe des Erfolges während der Australien-Tour 1977. Regisseur Lasse Hallstrom zeigt über 20 der großen ABBA-Hits, verknüpft mit einer kurzweiligen, hindernisreichen Verfolgungsjagd quer durch den fünften Kontinent. Die Gruppe ABBA tourt durch ganz Australien. Es ist einer der größten Erfolge ihrer an Erfolgen reichen Karriere. Ihre Popularität ist gigantisch, die Massen strömen in die Konzerte, die sie in Sydney, Melbourne, Perth und Adelaide geben. Der Reporter und Radio-Disc-Jockey Ashley wird von seinem Redaktionschef beauftragt, d a s erhellende, ultimative Interview den anderen "Fab Four" (neben den Beatles) zu entlocken. Dieser Auftrag erweist sich als nervenaufreibend und führt zu einer turbulenten Verfolgungsjagd durch halb Australien, ohne dass die ABBA-Stars Ashley überhaupt bemerken. Immer wieder verhindern kuriose und unglückliche Zwischenfälle das mögliche Interview, immer wieder muss Ashley seinen ungeduldigen und ob der Misserfolge wütenden Chef vertrösten. Und wenn der Zufall ihm kein Bein stellt, dann ist garantiert der Bodyguard der ABBAs zur Stelle, um ihn zu vertreiben. Doch dann geschieht das Wunder: Ashley stößt völlig unverhofft und unspektakulär in einem Hotel-Aufzug auf die Gruppe, die ihm endlich ein ausführliches Exklusiv-Interview gibt. In seiner kultigen Mischung aus Musik- und Spielfilm verknüpfte Lasse Hallström geschickt die umjubelten Konzertauftritte mit der Spielfilmhandlung - einer langen aber kurzweiligen, hindernisreichen Verfolgungsjagd quer durch den fünften Kontinent. Über 20 der großen ABBA-Hits werden im schrägen Glitzerlook und auf aberwitzigen Plateau-Sohlen dargeboten, so die Welterfolge "Mamma Mia", "Dancing Queen", "Waterloo", "S.O.S.", "Fernando", "Eagle", "Tiger", "Money, Money", "Ring Ring", "Rock Me" und "The Name of the Game".