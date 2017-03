Dahoam is Dahoam Heute | Bayern | 19:30 - 20:00 Uhr | Soap Infos

Mehr Termine Inhalt Für Uschi ist es eine Herausforderung, dass ihr niemand die Arbeit auf einem Bauernhof zutraut. Am Folgemorgen steht sie in aller Herrgottsfrüh vor Monis Stalltür, um allen das Gegenteil zu beweisen. Untertitel: Uschis neuer Job Laufzeit: 30 Minuten Genre: Soap, D 2017 Regie: Tanja Roitzheim Folge: 1885 Schauspieler: Annalena Brunner Heidrun Gärtner Rosi Brunner Brigitte Walbrun Theresa Brunner Ursula Erber Gregor Brunner Holger Matthias Wilhelm Florian Brunner Tommy Schwimmer Veronika Brunner Senta Auth