Seit dem Tod ihres Mannes muss die optimistische Dorfpfarrerin Anja sich alleine um ihre zwei Kinder und ihre Gemeinde kümmern. In Herbert, einem Freund ihres Mannes, hat sie einen hilfsbereiten Freund und zugleich einen stillen Verehrer - der sympathische Mann hofft, eines Tages Anjas Herz gewinnen zu können. Dann aber taucht der junge, gut aussehende Bauernsohn Jochen nach vielen Jahren wieder im Ort auf. Die engagierte Dorfpfarrerin Anja Schneider ist in der ganzen Gemeinde überaus beliebt. Obwohl sie sich seit dem Tod ihres Mannes alleine um ihre zwei Kinder Mareile und Kai kümmern muss, hat die attraktive Frau ihren Lebensmut nicht verloren. Nur für eine neue Beziehung fühlt sie sich noch nicht bereit - sehr zum Leidwesen von Herbert, einem Freund ihres Mannes, der für Anja da ist, wann immer sie Hilfe braucht. Herbert ist schon lange in Anja verliebt, und er hofft, dass sie seine Gefühle eines Tages erwidern wird. Dann aber taucht Jochen Hofmann nach Jahren der Abwesenheit wieder im Dorf auf. Vom ersten Wiedersehen an fühlt Anja sich zu dem viel jüngeren Jochen hingezogen. Sie setzt sich dafür ein, dass Jochen, ein studierter Musiker, den Posten als Leiter des Kirchenchors erhält. Der 16-jährige Kai beobachtet die aufkeimende Beziehung seiner Mutter zu dem jungen Mann voller Misstrauen und Eifersucht. Er hatte sich bereits auf Herbert als künftigen Stiefvater eingestellt. Als Anja eine Affäre mit Jochen anfängt, versucht sie, die Beziehung geheim zu halten. Doch trotz aller Vorsicht dauert es nicht lange, bis die gesamte Gemeinde Wind von der Sache bekommt. Aber nicht nur der Tratsch der Nachbarn macht Anja zu schaffen: Herbert, in seinen Gefühlen zutiefst verletzt, zieht sich von Anja zurück, und auch Kai kehrt seiner Mutter den Rücken. Er zieht zu seinem "Wunschvater" Herbert. Schließlich kommt der Zeitpunkt, an dem Anja sich entscheiden muss.