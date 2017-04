Die "Developing Company" hat es auf den Grund und Boden von Frankie Ballou abgesehen. Da er nicht freiwillig gehen will, wird zu seiner Beseitigung der gefürchtete Killer Tim Strawn engagiert. Kurz darauf kehrt Frankies aparte Tochter Catherine als frischgebackene Lehrerin nach Wolf City zurück. Als sie von der Bedrohung durch Strawn erfährt, kommt sie - um den Vater zu schützen - auf die Idee, auch einen Gunman anzuheuern. Ihre Wahl fällt auf den einst im Wilden Westen legendären Revolverhelden Kid Shelleen, dessen Taten sie aus Groschenheften kennt. Doch Kid, der eher einer ständig torkelnden Whiskyflasche ähnelt, kann die Ermordung ihres Vaters durch Strawn nicht verhindern. Aus Catherine wird nun Cat, die gemeinsam mit dem Indianer Jackson, dem Stallburschen ihres Vaters, ihren Zugbekanntschaften Clay Boone und Jed sowie nicht zuletzt Kid Shelleen ihren Vater rächen will. Um an Geld zu kommen, überfallen die fünf einen Zug - ganz so, wie es Kid Shelleen in einem seiner Groschenhefte beschrieb. Durch diesen Erfolg ermuntert, gibt Kid das Trinken auf. Fast wieder der legendäre Held, rechnet er mit Strawn, der sein Bruder ist, ab. Cat nimmt sich Sir Henry Persival, den Chef der "Developing Company", vor. Dummerweise erschießt sie ihn unabsichtlich im Gerangel. Im Gefängnis von Wolf City wartet sie auf ihre Hinrichtung. Der Western "Cat Ballou Hängen sollst du in Wyoming", durch den die Jazzsänger Nat "King" Cole und Stubby Kaye als Bänkelsänger führen, war an der Kinokasse einer der erfolgreichsten seines Genres. Ein Erfolg, der nicht zuletzt den beiden Hauptdarstellern Jane Fonda und Lee Marvin zu verdanken ist. Jane Fonda brilliert als aparte Banditenbraut und Lee Marvin beeindruckt in seiner Doppelrolle als abgewrackter Westernheld Kid Shelleen und als eiskalter Killer Strawn. Dafür wurde er mit einem Oscar ausgezeichnet.